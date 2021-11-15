В пресс-конференции, посвященной открытию горнолыжного сезона в спортивно-туристическом комплексе «Шерегеш», приняли участие руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и заместитель генерального директора туроператора TUI Россия Александр Сирченко.

«Шикарная погода, много катающихся, туристы уже приезжают сюда со всей России. Здесь не только шикарный и ставший уже известным на всю страну уникальный снег – пухляк. Здесь комфортный мягкий климат, приятная зима, самый длинный в России сезон. Шерегеш – это еще и местный этнографический колорит: культура, быт, музыка коренного населения – шорцев. В этом смысле Шерегеш – разрыв шаблонов. Рекомендую всем жителям, которые еще не знакомы с Кузбассом и воспринимают его только как промышленный регион, приехать сюда и оценить Шерегеш. Я уверена, что у нас получится, чтобы Кузбасс помимо богатой индустриальной истории ассоциировался с курортами мирового уровня и с гостеприимством замечательных людей, которые здесь живут. Первые чартеры сюда полетят уже 27 ноября», – сказала Зарина Догузова. Также глава Федерального агентства по туризму рассказала, что будет прорабатываться возможность запуска чартеров в летний сезон.

Журналистов интересовала программа лояльности при посещении СТК «Шерегеш», которую поручил разработать для жителей Кузбасса губернатор Сергей Цивилев.

«Активное развитие Шерегеша привлекло туристов из других регионов России и из зарубежных стран. При этом важно защитить интересы жителей Кузбасса, чтобы они также имели возможность отдохнуть на этом замечательном курорте. Поэтому я дал поручение разработать карту лояльности для кузбассовцев. Программа будет готова в ближайшее время», – рассказал глава региона.

Заместитель генерального директора туроператора TUI Россия Александр Сирченко рассказал о новых программах, подготовленных для зимнего сезона 2021–2022.

«Первые чартерные рейсы мы организовали прошлой зимой в пилотном режиме. Планируется 20 рейсов бортами на 162 пассажира компании “Уральские авиалинии”, то есть 3 200 “чартерных” туристов из Центральной России. Расписание полетов рассчитано до весны, включая праздничные новогодние дни. Хочу отметить, что чартеры получаются примерно в два раза дешевле регулярных перевозок», – сказал Александр Сирченко.

Он подчеркнул, что льготными тарифами чартеров могут воспользоваться и жители Кузбасса. Ростуризм компенсирует часть стоимости билета на этих рейсах в обоих направлениях. Начиная с 28 ноября кузбассовцы смогут слетать на отдых в Москву за 5 тысяч 500 рублей в одну сторону.

Сергей Цивилев предложил создать совместную рабочую группу, чтобы проработать возможность увеличения количества чартерных рейсов в Шерегеш.

Отвечая на вопрос журналистов, глава Кузбасса подчеркнул, что комплексное развитие СТК «Шерегеш» как одного из крупнейших круглогодичных курортов обеспечит Таштагольский район, прежде всего поселок Шерегеш, дорожной и коммунальной инфраструктурой, а также станет драйвером экономического развития. Будут созданы рабочие места, новый импульс получит малый и средний бизнес муниципалитета.

«Мы создаем новую экономику, основой которой станет малый и средний бизнес. Находимся в постоянном диалоге с его представителями, оперативно реагируем на все их предложения и замечания. Потенциал развития малого бизнеса огромный: надо поставлять продукты питания, работать в гостиницах, создавать кафе, развлекательные объекты и другую инфраструктуру. Наша основная задача – дать возможность малому и среднему бизнесу Кузбасса развиваться быстро и эффективно», – сказал Сергей Цивилев.

Зарина Догузова отметила, что развитие СТК «Шерегеш» даст мультипликативный эффект для всего региона: «В индустрию туризма и гостеприимства вовлечены десятки смежных отраслей: общественное питание, сельское хозяйство, транспорт, креативная индустрия и так далее. Важно, что активно вовлекаются местные жители. Вчера при осмотре территории мы отметили, что даже дизайном интерьера занимаются местные ребята».

Напомним, в рамках программы социально-экономического развития Кузбасс получит 51 млрд рублей из федерального бюджета, из них 3,27 млрд рублей направят на строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей Шерегеша. Это позволит создать почти 1,7 тыс. рабочих мест. Также курорт вошел в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированный главой государства, что придаст дополнительный импульс развитию гостиничных комплексов.