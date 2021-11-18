Жители региона, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по не зависящим от них причинам, могут заключить соцконтракт и после трудоустройства дополнительно получить к зарплате финансовую помощь от государства.

«Социальный контракт по направлению “поиск работы” – один из видов адресной социальной помощи, которая оказывается малоимущим гражданам, ищущим работу. Как показывает практика, это действенный инструмент для выхода из сложной жизненной ситуации, повышения и стабилизации дохода граждан. С начала года такие соцконтракты заключили свыше 1,5 тысяч кузбассовцев, более 700 из них уже трудоустроены», – отмечает министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Для заключения контракта необходимо обратиться в органы соцзащиты, далее – в центр занятости населения для поиска работы. В этом случае кроме пособия по безработице полагается разовая выплата в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения – 11 354 рубля. После трудоустройства независимо от размера заработной платы в течение 3 месяцев государство предоставляет еще 3 прожиточных минимума. Если соискатель решил переобучиться новой профессии или повысить свою квалификацию, ему выплачивается пособие по безработице и ежемесячная выплата, равная половине величины прожиточного минимума (до трех месяцев). Также предусмотрена единовременная денежная выплата на оплату стоимости курса обучения, но не более 30 тысяч рублей.

Так, социальным контрактом воспользовалась кемеровчанка Анастасия Комарова. Она долгое время не могла найти работу, поэтому обратилась в соцзащиту и заключила соцконтракт для дальнейшего трудоустройства. Благодаря центру занятости населения Анастасия нашла работу, которая ее полностью устроила, у нее есть возможность дальнейшего профессионального роста и самореализации.

«Заключение социального контракта помогло мне получить дополнительную материальную поддержку на период безработицы и гарантированно трудоустроиться. Так как я не планирую увольняться, то получу еще две выплаты от соцзащиты. Это хорошая финансовая помощь дополнительно к заработной плате, благодаря которой мне удалось выйти из трудной жизненной ситуации», – сказала Анастасия.

После заключения соцконтракта можно самостоятельно найти себе работу и получать финансовую поддержку в рамках соглашения. Важно, что в случае расторжения трудового договора ежемесячная выплата прекращается.

С подробной информацией о социальном контракте можно ознакомиться на интерактивном портале Минтруда Кузбасса и на сайте Минсоцзащиты Кузбасса.