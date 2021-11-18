Выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от коронавируса с QR-кодом в многофункциональных центрах начали в среду, 16 ноября. За два дня этой услугой воспользовались 6 316 кузбассовцев, в основном это пожилые люди.

Для распечатки сертификатов специалисты МФЦ используют программное обеспечение, разработанное Минцифрой РФ. С его помощью можно получить QR-код, не имея личного кабинета на портале «Госуслуги». Достаточно предоставить специалисту МФЦ паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии). Система сверит данные документов заявителя с электронной базой Минздрава и в случае обнаружения в реестре вакцинированных или переболевших сформирует печатную версию сертификата.

В документе будут указаны информация о владельце, даты вакцинации и ревакцинации либо информация о перенесенном коронавирусе. В правом верхнем углу бланка расположен QR-код. Бумажная версия сертификата имеет такой же статус и срок действия, как электронная.

Получить бумажный сертификат с QR-кодом может каждый кузбассовец, обратившись в МФЦ лично или через своего представителя (доверенное лицо). В этом случае необходимы документы, подтверждающие право действовать от имени заявителя (нотариально заверенная доверенность).

Получить доступ к QR-коду со всеми сертификатами по COVID-19 также можно в личном кабинете на портале «Госуслуги». Тем, кто не может самостоятельно зарегистрироваться и подтвердить учетную запись, помогут в МФЦ. Для этого необходимо предоставить специалисту паспорт и СНИЛС. Процесс оформления займет не более 20 минут.