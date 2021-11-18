Первый заем на сумму 1 млн 450 тысяч рублей оформила молодая семья из Кемерова. Для них ипотечная ставка при поддержке регионального бюджета составила 2,95 % годовых на весь срок кредитования.



Оформление таких займов стало возможно после того, как правительство Кузбасса подписало соглашение о внедрении программ льготного ипотечного кредитования с участием АО «ДОМ.РФ». По итогам отбора организаций, реализующих ипотечные программы АО «ДОМ.РФ», к работе по выдаче займов в регионе приступило АИЖК Кузбасса.



«Новая программа запущена в дополнение к уже действующей более 20 лет в Кузбассе программе льготных займов под 0 %, 3 %, 5 %. Этот механизм субсидирования части ипотечной ставки регионом позволяет помочь большему количеству граждан и ускорить реализацию их права на получение региональной поддержки», — сообщила директор АИЖК Кузбасса Юлия Шматок.



Новый способ поддержки объединяет в себе средства федеральной и региональной субсидий. Так, по программе «ДОМ.РФ» с учетом федеральной субсидии ставка на покупку квартиры в новостройке для этой семьи составила бы 5,95 % годовых. В соответствии с кузбасским постановлением, за счет регионального бюджета процентная ставка снижается еще на 3 процентных пункта и составляет 2,95 %. Таким образом, повышается адресность мер господдержки, жилье для социально значимых категорий становится доступнее.



Участвовать в программе могут многодетные и молодые семьи, инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, ветераны и инвалиды боевых действий, работники государственных или муниципальных организаций образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. При этом поддержка оказывается только нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим в собственности менее 14 кв. м жилья на одного члена семьи.



После запуска программы в работе АИЖК Кузбасса уже находится 27 пакетов документов от семей на общую сумму 60 млн рублей. До конца года по программе планируется оформить 60 подобных займов.