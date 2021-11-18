Строительство, бизнес, образование: что развивается в Кузбассе при федеральном участии

Благодаря федеральной поддержке, которой регулярно добивается губернатор Сергей Цивилев, в Кузбассе уже произошли значительные изменения: построены важнейшие объекты, оказывается помощь бизнесу, реализуются экологические программы.

Заметным достижением стало продление сроков существования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в монопрофильных муниципалитетах Кузбасса до 2030 года, а также продление для их резидентов налоговых льгот в виде права на уплату пониженной ставки страховых взносов до 2024 года. На совещании с членами Правительства Российской Федерации, которое 7 июля 2021 года в режиме видеоконференции провел президент Владимир Путин, Правительству РФ совместно с Госдумой было поручено до конца 2021 года внести эти изменения в закон.

Напомним, в 2018 году моногорода Прокопьевск и Новокузнецк получили статус ТОСЭР. На сегодняшний день в Прокопьевске в статусе резидента работают 10 промышленных предприятий, на которых создано 685 новых неугольных рабочих мест. Вложено свыше 646 млн рублей инвестиций, объем выпущенной продукции составил 7 млрд 308 млн рублей, в бюджет отчислено 747 млн рублей налоговых поступлений.

В Новокузнецке резидентами ТОСЭР являются 32 предприятия. Начиная с марта 2018 года они вложили более 2,6 млрд рублей инвестиций, создали 1639 рабочих мест в сферах машиностроения, медицины, переработки отходов, пищевой промышленности, транспорта. Объем выпущенной продукции и оказанных услуг составил 9 млрд 509 млн рублей.

С учетом продления срока действия в ТОСЭР «Новокузнецк» до 2024 года планируется создать не менее 1100 новых рабочих мест и привлечь почти 6,7 млрд рублей внебюджетных инвестиций. В период с 2024 по 2030 года необходимо будет создать не менее 2 тысяч рабочих мест и привлечь дополнительные 4 млрд рублей инвестиций.

В Новокузнецке благодаря федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» к 2024 году совокупный объем выбросов в воздух должен снизиться на 77 тысяч тонн, или более 20% от уровня 2017 года. Регион идет с опережением графика: уже сейчас благодаря комплексной работе выбросы сократились более чем на 11 %. По итогам 2020 года общий уровень загрязнения атмосферы характеризовался как «высокий» по сравнению с 2019 годом, когда уровень был «очень высокий».

Всего план нацпроекта включает 19 мероприятий по трем направлениям: транспорт, теплоэнергетика и промышленные предприятия. По программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года на реализацию нацпроекта «Экология» из федерального бюджета в регион направят 6,6 млрд рублей, в том числе 2,2 млрд рублей – до конца 2021 года. Средства будут направлены в том числе на обновление общественного транспорта и улучшение инженерной инфраструктуры, газификацию.

Важным для Кузбасса объектом стал транспортный обход Мариинска, который освободил город от 20 тысяч транзитных автомобилей в сутки. В эксплуатацию введен участок с 436 по 465 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Для движения открыты две транспортные развязки и мост через реку Кия длиной 285 метров. Обход, ставший частью федеральной трассы Р-255 «Сибирь», позволил вывести с городских улиц Мариинска транзитный транспорт. В результате путь для автомобилистов сократился на 10 км, а скоростной режим увеличился с 60 до 90 км/ч. Финансирование объекта составило свыше 3,1 млрд рублей по федеральной адресной инвестиционной программе.

В 2020 году в Кемерове завершилось строительство единственного в Сибирском федеральном округе Восьмого кассационного суда общей юрисдикции. Уникальный объект был построен в кратчайшие сроки: первую сваю в основание здания суда забили в декабре 2018 года, сдали объект в ноябре 2020 года. Заказчиком строительства выступил «Фонд развития жилищного строительства» Кузбасса. В строительство, оборудование и мебель вложили 3,6 млрд рублей. На площади более 28 тысяч кв. м находится 42 зала судебных заседаний, большой конференц-зал и порядка 300 рабочих кабинетов, в которых трудятся 75 судей высшей квалификации и 192 работника аппарата. В куполе атриума расположился зал президиума суда на 100 мест. Установлено 6 лифтов, 2 из которых панорамные, функционирует современная система антитеррористической и пожарной безопасности. Под юрисдикцией суда находится 12 субъектов: от Омской области на западе до Забайкальского края на востоке. В результате строительства объекта благоустроили прилегающую территорию, в единой концепции отреставрирован фасад здания РЖД.

По поручению Владимира Путина построено Кемеровское Президентское кадетское училище. Оно соответствует современным архитектурным и образовательным веяниям и сохраняет лучшие традиций «суворовских» и «нахимовских» училищ страны. Строительство велось в два этапа. Первая очередь была завершена за 272 дня, 1 сентября 2019 года ученики приступили к занятиям, второй этап был завершен в 2020 году. Учебное заведение рассчитано на 840 учащихся 5–11 классов, здесь создано 350 новых рабочих мест.

На территории училища находятся учебно-административный корпус, здание столовой и дополнительных учебных помещений, три спальных корпуса, в которых проживает 840 человек. Все корпуса училища связаны между собой галереями. Также в распоряжении кадетов есть спортивный комплекс площадью более 5,6 тыс. кв. метров с ледовой ареной и бассейном. Кроме того, построены плац, открытые площадки, стадион, полоса препятствий. Здесь проводятся занятия по строевой подготовке и спортивные занятия, а также различные мероприятия – от игры в «городки» до массовых построений и праздничных парадов.