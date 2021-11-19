В реабилитационном центре помощь смогут получить пожилые люди и люди с сенсорными и ментальными нарушениями. Отделение открыто по нацпроекту «Демография» в рамках создания Системы долговременного ухода (СДУ).

Здание, в котором разместилось отделение, отремонтировали, организовали доступную среду для маломобильных людей, создали условия для граждан с учетом возраста и физических особенностей. Закуплены технические средства реабилитации для проката, средства для проведения релаксационных мероприятий лицам, страдающим ментальными расстройствами. Приобрели новое оборудование для Школы ухода.

В отделении будут проводить комплекс оздоровительных мероприятий: занятия с психологом, индивидуальные и групповые тренинги, «мандалотерапию», «нейробику» (через упражнения стимулировать развитие и сохранение когнитивных функций), дыхательную гимнастику, пескотерапию, ЛФК, комплексные программы по профилактике деменции и развитию мелкой моторики.

Все желающие бесплатно смогут пройти обучение в Школе ухода. Их проконсультируют по технике проведения гигиенических процедур, приемам оказания помощи в бытовых вопросах, методам самообслуживания. Кроме того, работает пункт проката средств реабилитации, укомплектованный новым оборудованием. Это складные кресла-коляски, адаптационные кровати, противопролежневые системы и многое другое.