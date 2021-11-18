Накануне областной центр посетил Валерий Гергиев. Народный артист пообщался с теми, кто только начал путь к большой сцене. Это воспитанники образовательных учреждений Сибирского кластера искусств. В каких условиях будут учиться будущие мастера и примы? Подробности – в материале Анастасии Подоляко.

Критерии для зачисления в Сибирский филиал Центральной музыкальной школы: артистизм, поставленный голос и абсолютный слух. Отбор строгий и серьёзный. Поэтому сейчас в учреждении учатся всего 50 человек. Александр Степаненко – один из них. Для первого выступления на сцене учебного корпуса кластера выбрал «Русскую пляску» Петра Чайковского.

А в этих залах свои первые па начнут изучать будущие балерины. Упорно, грациозно и … безопасно. На полу специальное покрытие: нескользящее и с хорошей амортизацией.

Здание уже сдано в эксплуатацию, и после Нового года и музыканты, и танцоры отметят долгожданное новоселье.

В 2024 году Мариинский театр, которым руководит Валерий Гергиев, отметит 240-летие. Символично, что в этом же году в Кузбассе планируется открыть филиал «Мариинки». В планах маэстро – выступить на кемеровской сцене с оперой «Хованщина» Модеста Мусоргского.

Культурное образование – на столичном уровне. Его будут получать и таланты из других регионов. Филиалы Центральной музыкальной школы и Московской государственной академии хореографии со временем позволят Кузбассу называться культурным центром Сибири.

Автор: Анастасия Подоляко