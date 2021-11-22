В этом году престижные спортивные состязания проходят в Кузбассе в 9-ый раз в формате молодежных соревнований «стенка на стенку». Участие принимают почти 100 юниоров из Кузбасса, Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края, Республик Бурятия, Хакасия, Тыва, Армения, Беларусь. По итогам соревнований команда Кузбасса заняла 2 место.

«Это действительно народный, любимый международный турнир, он назван “Шахтерская слава”, это дань уважения шахтерам, горнякам. Со своей стороны мы, правительство Кузбасса, делаем все для успешного развития спорта в регионе. За тысячу дней подготовки к юбилею регион преобразился и по количеству спортивных объектов на душу населения уже занимает лидирующее положение в стране. Мы будем продолжать развитие инфраструктуры – от дворовых спортплощадок и школьных стадионов до объектов мирового уровня. Кузбасс этого достоин», – сказал на открытии турнира губернатор Сергей Цивилев.

В турнире приняли участие 8 команд, каждая состоит из 10 спортсменов – по количеству весовых категорий в соревнованиях. Каждый участник команды, занявший призовое место, будет награжден медалью.

Среди почетных гостей присутствовали главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев; вице-президент федерации спортивной борьбы России Александр Шишкин; сенатор РФ, президент федерации спортивной борьбы Кузбасса Александр Брыксин; олимпийский чемпион по вольной борьбе Олимпиады в Токио 2020 года, двукратный чемпион мира, неоднократный чемпион России Заурбек Сидаков; двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы (2003, 2006) Вадим Лалиев; двукратный чемпион Европы, чемпион мира Абдусалам Гадисов; чемпион Европы Шамиль Кудиямагомедов; ветераны спорта.

«Спасибо организаторам турнира, сюда приезжают многие спортсмены, благодаря ему они лучше узнают Кузбасс. Желаю, чтобы здесь рождались новые чемпионы, которые завоевывали для родного региона награды чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр», – сказал Заурбек Сидаков.

Заурбек Сидаков подарил Федерации спортивной борьбы Кузбасса свою спортивную форму, в которой он выступал на чемпионате мира по вольной борьбе в 2019 году.

Сертификатом на 500 тысяч рублей за победу в турнире награждена команда Бурятии.

За второе место сертификат на сумму 300 тысяч рублей получила команда Кузбасса.

Сертификат на 200 тысяч рублей за третье место вручили команде Армении.

В 2018 году впервые лучших судей турнира отметили специальными призами памяти легендарного кузбасского рефери Михаила Баранова – серебряными свистками с боковыми накладками из золота. В этом году традиция продолжена, такой свисток вручен главному судье соревнований Омарасхабу Курамагомедову.

Соревнования прошли в Губернском центре спорта «Кузбасс». В этом году спорткомплекс отмечает 10-летний юбилей. С 2011 года в зале проходили соревнования по 31 виду спорта, за это время проведено более 1400 региональных, городских, всероссийских и международных мероприятий. Есть возможность развивать свыше 30 видов спорта, ежедневно здесь занимаются около тысячи взрослых и порядка 700 юных спортсменов.

«За время своего существования турнир “Шахтерская слава” завоевал международное признание и занял важное место в календаре спортивных мероприятий. Выиграть его сложно и почетно. От всего спортивного Кузбасса благодарю Сергея Евгеньевича за поддержку нашего вида спорта, вольной борьбы. Мы видим, как меняется Кузбасс, ценим все, что было сделано за последние годы», – отметил Александр Брыксин.