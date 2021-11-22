Сергей Цивилев поручил рассмотреть возможность ремонта двух поликлиник в Ленинске-Кузнецком и строительства новой

Сегодня глава округа Константин Тихонов доложил губернатору Кузбасса по видеосвязи о тех изменениях, которые произошли в городском округе за три последних года. На совещание пригласили ветеранов, молодежь, педагогов, спортсменов, медработников и активистов общественных организаций города.

«Отчет глав позволяет нам не только подвести итоги развития муниципалитета за три года, но и в живом формате узнать о мнении жителей о ситуации в своем округе. Более того, люди могут высказывать замечания и пожелания, задавать вопросы. Главное в таких отчетах – то, что реально было сделано для жителей, что они могут непосредственно оценить», – заявил Сергей Цивилев

В Ленинске-Кузнецком идет большая работа по благоустройству: снесено 62 аварийных здания, которые портили облик города и были опасными. Сейчас ведётся подготовка к сносу дома по ул. Шилина, 9. Ранее Сергей Цивилев лично общался с его жильцами, они просили расселить их как можно быстрее. Обещание губернатора было выполнено – людей расселили в новое жилье. Кроме того, за три последних года в городе закрыто семь старых кочегарок, вместо них работают современные термороботы, в городе стало меньше угольной пыли. Отремонтировано 27 километров центральных автомагистралей.

«За отчетный период мы переселили 473 семьи. По вашему поручению, Сергей Евгеньевич, в первую очередь жильем обеспечиваем льготников и социально незащищенных граждан. Так, 124 квартир предоставлено детям-сиротам; 28 – инвалидам, ветеранам боевых действия, молодым семьям. В этом году мы открыли сразу три стройплощадки в квартале «Профсоюзный». Готовность одного 9-этажного дома составляет около 90 %, до конца год планируем его сдать в эксплуатацию. Квартал «Профсоюзный» – территория перспективной застройки. Здесь будет проживать более пяти тысяч человек», – подчеркнул глава Ленинска-Кузнецкого.

Губернатор предложил жителям города дать свою оценку тем преобразованиям, которые происходят, высказать свои предложения и пожелания. Так, пенсионерка Мария Проняева рассказала, что ее как жителя многоквартирного дома больше всего радует ремонт во дворе, особенно что машины теперь не портят газоны, стало достаточно парковочных мест. Жители частного сектора обратились с пожеланием улучшить освещение дорог.

Глава города ответил, что в рамках энергоконтракта на 90 улицах и 13 скверах 2783 светильников уличного освещения заменили на энергосберегающие. Это дало около 40% экономии. Работа будет продолжена, в план на следующий год внесены пока не освещенные улицы, в первую очередь те, по которым дети ходят в школу.

Также Константин Тихонов доложил, что в городе построено 3,3 км нового водовода от гидроузла №2, что значительно улучшило качество водоснабжения жителей. Для решения проблемы большого разбора воды в весенне-летний период в районе шахты им. 7 Ноября в 2022–2023 годах планируют построить повысительно-насосную станцию.

Для улучшения экологии центрального района города закрыта котельная №13 с переключением нагрузок на центральную котельную, где предварительно заменили два котла. Это позволит закрыть еще две неэффективные котельные и даст возможность подключить новые дома: в районе планируется строительство 11 многоквартирных домов (60 тыс. кв. м жилья). В 2019 году проведена реконструкция системы газоочистки на котельных «Привокзальная», КСК, «Энергетик». Все это позволяет улучшить экологическую обстановку, повышает надежность теплоснабжения северной части города, где запланировано строительство 6-го микрорайона (100 тыс. кв. м жилья).

По губернаторской программе «Моя новая школа» отремонтированы школа №8 и гимназия №18. В двух этих учебных заведениях, занимается 2771 ребенок.

Обсудили на встрече и вопросы здравоохранения. За три последних года больницы города получили четыре автомобиля скорой помощи. На базе Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров открыт центр амбулаторной онкологической помощи работает маммограф, флюорограф, в этом году получена стресс-система с велоэргометром для исследования сердца при нагрузках и компьютерный томограф последнего поколения для диагностики коронавирусной инфекции. Действует вертолетная площадка санавиации.

В числе приоритетных задач на ближайшие годы глава города обозначил обеспечение кадрами городских больниц и поликлиник. За три года в медицинские организации Ленинска-Кузнецкого устроился 21 молодой врач. С 1 января 2020 года муниципалитет увеличил сумму выплаты всем молодым специалистам со 100 до 500 тыс. рублей. Также молодым медикам предоставляется жилье.

Жители, которые присутствовали на встрече, обратились к губернатору с предложениями о создании в городе института, ремонте двух городских поликлиник и строительстве новой. Сергей Цивилев поручил незамедлительно отработать эти вопросы с курирующими ведомствами при совместном обсуждении с людьми.