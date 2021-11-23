Жители 9 муниципалитетов Кузбасса прошли медобследование благодаря «Поезду здоровья» и кардиобригаде

За первые две недели работы «Поезд здоровья», организованный по поручению губернатора, посетил Тайгу, Топки, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево и пгт. Яшкино. Специалисты кардиобригады, которые работают по самостоятельному графику, приняли пациентов в Юрге, Анжеро-Судженске, Прокопьевске и Междуреченске.



«Мы запустили “Поезд здоровья” с кардиобригадой в Кузбассе, чтобы повысить доступность качественной медицинской диагностики и тестирования для жителей региона. Благодаря этому многие кузбассовцы получат возможность пройти обследование рядом с домом. Также здесь можно вакцинироваться от коронавируса и гриппа. “Поезд” решает и другую важную задачу – в нем люди могут научиться у специалистов оказывать первую помощь больному до приезда скорой. От этого зачастую зависят шансы на спасение человека», – рассказал Сергей Цивилев.



«Поезд здоровья» состоит из передвижного маммографа, флюорографа, ФАПа, мобильного пункта тестирования на ВИЧ и передвижного учебно-симуляционного комплекса Кузбасского медицинского колледжа. Обследование проводится свободно, в порядке живой очереди. Кардиобригада принимает пациентов по направлению из поликлиники.



За время работы передвижного комплекса маммографию прошли 569 жителей муниципалитетов, флюорографию – 964, свой ВИЧ-статус определили 1160 человек, прививки против коронавируса и гриппа сделали 547 пациентов. Почти 1400 человек получили навыки оказания доврачебной помощи. Специалисты кардиобригады проконсультировали и обследовали 93 пациента.



Работа «Поезда здоровья» продолжится до 10 декабря:

22–24 ноября – г. Киселевск (ул. Ленина, 29),

25 ноября – пгт. Красный Брод (ул. Новая, 44),

26 ноября – п. Артышта (ул. Деповская, 3),

29–30 ноября – г. Междуреченск (площадь Весенняя),

1–3 декабря – г. Мариинск (ул. Ленина, 38),

8–10 декабря – г. Березовский (пр. Ленина, 22).



До 7 декабря жители Кузбасса по направлению из поликлиник смогут пройти диагностику сердечно-сосудистых заболеваний. В «Поезде здоровья» пациентов будет принимать бригада врачей Кузбасского кардиологического диспансера им. академика Л.С. Барбараша – врач УЗИ, врач по функциональной диагностике, кардиолог.

23 ноября кардиологическая бригада работает в Березовской городской больнице, 26 ноября посетит Ленинск-Кузнецкий центр охраны здоровья шахтеров, 30 ноября – Беловскую городскую больницу №1, 3 декабря – Узловую больницу (ст. Тайга), 7 декабря – Таштагольскую районную больницу.