Глава региона Сергей Цивилев в Бюджетном послании рассказал о том, как повысилась доступность медицины для кузбассовцев и как идет обновление отрасли. Также губернатор поблагодарил кузбасских врачей за их работу в сложных условиях пандемии.

В 2021 году начала действовать программа «Моя новая поликлиника». По этой программе в 14 городах и районах Кузбасса будут простроены 35 современных и комфортных поликлиник. В следующем году в Кемерове завершится капитальный ремонт городской поликлиники № 5 – ее открытия ждут более 100 тыс. жителей, начнется строительство нового лабораторного корпуса Кузбасской клинической инфекционной больницы.



Важным для здоровья жителей южной агломерации Кузбасса стало открытие в Новокузнецке Инфекционной больницы имени В. В. Бессоненко. Это большой и современный комплекс. На сегодняшний день более 300 пациентов здесь уже вылечились от коронавирусной инфекции. Также в городе после реконструкции открыли корпус компьютерной томографии и поликлинику в онкологическом диспансере.



В поселке Каз Таштагольского района на финальной стадии находится реконструкция здания участковой больницы, а в Междуреченске строится новое здание городской больницы-стационара. Также здесь будут капитально отремонтированы поликлиника и диагностический центр – к концу следующего года в городе появится полностью обновленный лечебно-диагностический больничный комплекс.



Новым шагом в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний стало применение риск-ориентированного кардиологического скрининга – в этом году приобретена соответствующая аппаратура.



Идет планомерная модернизация больниц и в сельских территориях Кузбасса, чтобы жители могли получать оперативную медпомощь вне зависимости от того, живут они в крупном городе или поселке. Построено 47 новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и общих врачебных практик. Благодаря им медицинскую помощь получают почти 13 тысяч жителей сельских населенных пунктов. До конца года будет открыто еще 33.



Для удаленных сельских населенных пунктов создано 47 передвижных медицинских комплексов. Более 250 тыс. кузбассовцев смогли пройти в них обследование, не выезжая в крупные города и районные центры.



В 2021 году почти 12 тыс. кузбассовцев бесплатно получили дорогостоящее высокотехнологичное лечение по федеральным и региональным программам.



В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе уже работает вертолет МИ-8, оборудованный для эвакуации тяжелобольных пациентов или пострадавших в ДТП. С октября этого года вертолетом смогли доставить в больницы и госпитали 50 пациентов, нуждающихся в неотложной медицинской помощи. По всему региону обустроено 19 вертолетных площадок. К концу 2021 года будет достроена вертолетная площадка в кардиоцентре.



По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2021 году 49 врачей и 46 фельдшеров получили подъемные выплаты. Также подъемные получили 183 врача и фельдшера, которые впервые устроились на терапевтические или педиатрические участки и 108 медиков из бригад скорой помощи. По региональной программе привлечения врачей дефицитных специальностей в кузбасские больницы пришел 131 врач и фельдшер, в том числе 22 человека приехали из других регионов. По системе наставничества работать пришли 400 молодых специалистов. Кроме того, за 2 года на треть увеличено количество бюджетных мест в Кемеровском государственном медицинском университете и на 370 бюджетных мест – в Кузбасском медицинском колледже.