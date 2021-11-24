Повышение коснется более 260 тыс. работников бюджетных организаций. Об этом во время бюджетного послания заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Помимо этого, некоторые промышленные предприятия поднимали заработную плату в течение всего года, в том числе в ноябре по призыву главы региона.

«Принимая любое решение в экономике и социальной сфере, мы всегда руководствуемся важнейшим правилом: любое действие нашей команды должно быть направлено на рост благополучия наших людей. Основные показатели развития региона находятся в позитивном тренде, и это должно отражаться на росте реальных доходов жителей Кузбасса. Рост не на бумаге, не в косвенных или “глобальных” показателях, а в самом насущном – в заработных платах», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Глава региона также сообщил, что в ближайшие 3 года в экономику Кузбасса будет вложено более 1 трлн рублей. Это позволит выполнить задачу президента России по созданию в регионе 40 тыс. новых хорошо оплачиваемых рабочих мест в неугольных отраслях.

Глава региона добился продления срока действия льготного налогового режима для 4 территорий опережающего социально-экономического развития – в Анжеро-Судженске, Юрге, Новокузнецке и Прокопьевске. Сегодня здесь работают 49 предприятий, на которых создано почти 3 тыс. новых рабочих мест. Еще 13 предприятий готовы создать производства в ближайшее время, а это около 6 тыс. новых рабочих мест.

«В конце сентября этого года я обратился к главе государства с инициативой о создании в регионе еще одной территории с льготным налоговым режимом – особой экономической зоны “Кузбасс”. Президент нас поддержал, и инвесторы намерены реализовать здесь проекты с объемом инвестиций около 500 млрд рублей. Это будут крупнейшие вложения в промышленность Кузбасса за последние 50 лет. Будет создано свыше 10 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест», – отметил губернатор Цивилев.

В следующем году «ЕВРАЗ ЗСМК» завершит реконструкцию Таштагольского рудника, в которую вложено более 10 млрд рублей инвестиций. Уже создано порядка 160 новых рабочих мест. К 2024 году добыча руды вырастет на треть. Количество рабочих мест увеличится еще на 15 %.

Серьезных результатов достигла и химическая промышленность Кузбасса. В 2022 году КАО «Азот» приступит к строительству агрегата по производству аммиака и карбамида. До 2026 года здесь будет создано еще 600 новых рабочих мест с высокой заработной платой. Сейчас средняя зарплата химиков – 53 тыс. рублей, годовой рост составляет 11 %.

На кемеровском предприятии «Кокс» к 2026 году появится новая коксовая батарея с улучшенными параметрами. Будет создано более 130 новых рабочих мест.

Набирает обороты нефтеперерабатывающая промышленность Кузбасса. В отрасли занято около 2 тыс. человек. Средний уровень оплаты труда составляет 60 тысяч рублей, рост к прошлому году – на 9 %. До 2026 года будет построена третья очередь Яйского НПЗ, в строительство которой вложат 70 млрд рублей инвестиций.

Отрасль машиностроения несмотря на сложные условия не только смогла остаться на рынке, но и увеличить заработную плату. Сегодня она составляет 53 тыс. рублей, годовой рост составил 16 %. В отрасли занято 27 тыс. человек.

В сельском хозяйстве Кузбасса работают более 56 тыс. человек, и численность занятых в отрасли кузбассовцев увеличивается. К примеру, только строительство и ввод элеватора в Мариинском муниципальном округе позволит создать 112 новых рабочих мест. Новые предприятия создаются по всему региону. Размер средней заработной платы в сельском хозяйстве составляет 31,5 тыс. рублей, это на 12 % выше показателей прошлого года.

На стройках Кузбасса сейчас трудятся 33 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата работников по сравнению с прошлым годом увеличилась на 13 % и составляет более 47 тыс. рублей.