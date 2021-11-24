В Бюджетном послании глава региона рассказал, что экономический потенциал Кузбасса существенно укрепился, усилились позиции по многим показателям. За 9 месяцев 2021 года объем промышленного производства по сравнению с прошлым годом вырос на 6,5 %. Это почти на 40 % выше среднероссийского темпа роста (4,7 %).

«В целом в ближайшие 3 года в экономику Кузбасса будет вложено более 1 трлн рублей. Это, в том числе, позволит выполнить задачу, поставленную президентом России по созданию 40 тыс. новых рабочих мест в неугольных отраслях», – подытожил Сергей Цивилев.

Губернатор подчеркнул, что одна из основных задач – повышать инвестиционную активность региона. В этом значительную роль будет играть федеральная поддержка правительства России и лично президента Владимира Путина.

Программа социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года включает строительство важной инфраструктуры: автомобильной дороги в обход Кемерова, реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта имени А.А. Леонова и дамбы в районе Чебал-Су в Междуреченске, строительство магистральных водопроводов в пгт. Крапивинский и Промышленная, а также в поселке Плотниково Промышленновского округа. В рамках программы будут возведены важные социальные объекты: многопрофильная больница в Междуреченске, школа в Новокузнецке, лабораторный корпус для Кузбасской инфекционной больницы. Планируется капремонт учебных корпусов КузГТУ. Также выделяются федеральные средства на переселение из аварийного жилья и обеспечение жильем детей-сирот. Программа включает развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш», а также экологические мероприятия: обновление городского транспорта и газоснабжение для подключения частных домов в Новокузнецке.

Сергей Цивилев также отметил, что благодаря поддержке президента Российской Федерации будет продлен срок действия льготного налогового режима для всех 4 территорий опережающего развития Кузбасса – Анжеро-Судженска, Юрги, Новокузнецка и Прокопьевска. Здесь работают 49 резидентов, создано почти 3 тыс. новых рабочих мест, только в 2020 году их поступления в консолидированный бюджет Кузбасса составили 416 млн рублей. 13 предприятий создадут новые производства в ближайшее время, это даст еще 6 тыс. новых рабочих мест.

Кроме того, в конце сентября губернатор обратился к президенту с инициативой создания еще одной территории со льготным налоговым режимом – особой экономической зоны «Кузбасс». Президент эту инициативу поддержал. Инвесторы намерены реализовать здесь проекты с объемом инвестиций около 500 млрд рублей. Это будут крупнейшие вложения в промышленность Кузбасса за последние 50 лет. Будет создано свыше 10 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Кузбасская делегация приняла активное участие в Петербургском и Восточном экономических форумах. Главе региона удалось добиться подписания соглашений с крупными инвесторами о вложении в регион более 300 млрд рублей на развитие промышленности и туризма. По факту на каждый рубль федерального финансирования по программе социально-экономического развития приходится 6 рублей частных инвестиций.

«Регион получил беспрецедентную федеральную поддержку за всю историю Кузбасса: свыше 51 млрд рублей на программу социально-экономического развития. С помощью программы в регионе будет создано 13 тыс. новых рабочих мест с достойной заработной платой. Благодаря ей мы сможем повлиять на демографические процессы, обеспечить достойные условия жизни для людей – они будут оставаться в регионе, растить детей и работать на благо своей малой родины», – заявил Сергей Цивилев.