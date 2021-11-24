На встрече с журналистами губернатор Сергей Цивилев рассказал, почему решили продлить программу «Моя новая школа» и какие школы отремонтируют в 2022 году.

Всего к концу 2021 года по программе «Моя новая школа» будут капитально отремонтированы 28 школ по всему Кузбассу. Объем средств, направленных из регионального бюджета с 2019 года на этот проект, составит более 6 млрд рублей, в том числе на оснащение оборудованием – более 2 млрд рублей.

Проект «Моя новая школа» очень востребован в регионе, и родители школьников, и учителя, и сами ребята ценят преобразования, которые проходят в рамках ремонта. Поэтому принято решение продлить эту программу.

Глава региона отметил, что в 2022 году запланировано капитально отремонтировать школу в деревне Береговой Кемеровского муниципального округа, первый корпус лицея № 20 в Междуреченске, школу № 42 в Ленинске-Кузнецком, Верх-Чебулинскую школу в Чебулинском округе. Проведут реконструкцию школы № 17 в Полысаеве, в пгт Бачатский Беловского округа отремонтируют школу-лицей № 22, будут привлечены внебюджетные источники.