Житель Юрги Владимир Ковчунов стал миллионным кузбассовцем, который привился от коронавируса. В поликлинике № 1 Юргинской горбольницы ему сделали первую аппликацию вакцины «Спутник V».

«Это стало полной неожиданностью, что я миллионный привитый в Кузбассе. Приятно. Глядя на то, как много людей тяжело болеют, в том числе знакомых, решил не рисковать и привиться. Тем, кто еще этого не сделал, советую не тянуть, пройти вакцинацию. Впереди Новый год, надо весело встречать, с внуками время проводить, с семьей отдыхать, а не болеть», – сказал Владимир Ковчунов.

Миллионному вакцинированному кузбассовцу 29 ноября исполнится 73 года. Он ветеран Юргинского машиностроительного завода. В Юргу приехал по распределению в 1972 году по окончании Челябинского политехнического института. Работал в особом конструкторском бюро, последние годы возглавлял КБ. Общий стаж – 43 года.

Мужчина недавно перенес операцию на сердце, которую делали в Кузбасском кардиоцентре. Как только пошел на поправку, посоветовался с врачами и они разрешили поставить вакцину.

29 ноября у Владимира Григорьевича день рождения, в этот день ему вручат санаторно-курортную путевку в санаторий «Шахтер» в Зенковском парке Прокопьевска. На двухнедельный отдых с оздоровительными процедурами он сможет поехать после второй аппликации прививки.