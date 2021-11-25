Субсидии в размере 64,4 млн рублей выделят 39 кузбасским сельхозтоваропроизводителям, которые направят средства на компенсацию части затрат на производство рапса и сои. Финансовая поддержка оказана в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«С каждым годом производству масличных культур в регионе уделяется все больше внимания. В частности, рапс выращивают более 100 сельхозтоваропроизводителей в 16 муниципалитетах Кузбасса. Поддержка будет стимулировать хозяйства активнее развиваться, использовать лучшие сорта и удобрения, тем самым повышая доходность предприятия и создавая достойные условия труда для своих работников», – прокомментировал заместитель председателя правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу Денис Ильин.

Получить субсидии могут аграрии, которые ведут сельхозпроизводство с применением интенсивных технологий: вносят минеральные удобрения в необходимом объеме, используют районированные сорта и гибриды.

По итогам сельхозсезона 2021 года уборочная площадь рапса в Кузбассе составила 93,9 тыс. га (2020 год – 68,9 тыс. га). Собрано 185,2 тыс. тонн маслосемян (2020 год – 135,5 тыс. тонн). Больше всего рапса производят аграрии Промышленновского, Ленинск-Кузнецкого и Топкинского округов.

Что касается экспорта, по данным управления Россельхознадзора по республикам Хакасия, Тыва и Кузбассу в текущем году из региона было отгружено 23,5 тыс. тонн рапса, 3,3 тыс. тонн сои, 1,1 тыс. тонн льна. Кузбасские масличные культуры популярны в Китае и Белоруссии.

В целом на начало ноября объем экспорта продукции агропромышленного комплекса по региону превысил 252 млн долларов США, что составляет 95 % к целевому показателю, установленному региональным проектом «Экспорт продукции АПК в Кузбассе» на 2021 год.