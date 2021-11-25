В Кузбасс на борту МЧС России с психологами, специалистами-медиками вылетает временно исполняющий обязанности Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян.

«В 08:51 на шахте “Листвяжная” в пгт Грамотеино Беловского городского округа на глубине 250 метров произошло задымление. В шахте находилось 285 горнорабочих. На поверхность вывели 239 человек. В шахте остаются 46 человек, по состоянию на 16:21 11 из них погибли. В больницах находятся 43 пострадавших. 4 из них в тяжелом состоянии, 39 – легкой и средней тяжести», – сказал Сергей Цивилев.

Подготовлены программы по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших.

На месте происшествия работают психологи МЧС России.

Работает горячая линия МЧС России по ситуации на шахте «Листвяжная», тел.: 8-800-775-17-17.