На аппаратном совещании в правительстве Кузбасса обсуждались меры по борьбе с коронавирусом на территории региона.

«Ситуация остается стабильной. Отмечается снижение количества обращений в поликлиники, а также вызовов скорой помощи с признаками пневмонии и коронавирусной инфекции. Сейчас для больных COVID-19 развернуто 4 009 коек, из них занято 3 127. Процесс перевода коечного фонда мы начали на прошлой неделе. Сегодня для оказания плановой медпомощи возвращаем 115 коек», – сказал заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

Всего в регионе проведено 1 133 465 случаев вакцинации, из них первый раз вакцинацию прошли 1 024 624 человека, ревакцинацию – 108 848. Среди населения старше 60 лет проведено 330 523 случая вакцинации, за неделю прививку поставили 16 925 человек.

Люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями наиболее уязвимы для инфекции. Алексей Цигельник рассказал, что на прошлой неделе специально для них начали работать прививочные пункты в зданиях администраций муниципальных образований. Там, где открыть подобные пункты было невозможно, установили мобильные ФАПы. В регионе продолжается вакцинация от гриппа. В Кузбасс поступило 1 164 170 доз вакцины, прививку уже сделали 1 078 548 человек.