С 17 по 19 ноября в Новокузнецке прошел III проектный интенсив «Создаем. Воплощаем. Оцениваем», организованный в партнерстве компаниями ЕВРАЗ и РУСАЛ.

Ежегодное мероприятие – главное образовательное событие для участников грантовых конкурсов социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» и социальной программы «Школа городских изменений» компании РУСАЛ. Программа ориентирована как на новичков, так и на профессионалов проектного дела.

В течение трех дней сотрудники муниципальных организаций, представители НКО, проектные команды и просто активные и неравнодушные жители городов говорили о создании, воплощении и управлении проектом. Приглашенные эксперты из Москвы рассказывали о передовом опыте проектного менеджмента и его технологиях.

В этом году интенсив изменил свой формат: семинары и тренинги прошли на площадке Zoom. Что значительно расширило географию и количество участников: порядка 500 слушателей из 80 городов России, в том числе городов присутствия предприятий ЕВРАЗа и РУСАЛа – от Урала до Сибири. Неформальное общение можно было продолжить в мобильном приложении, которое разработали специально для участников. Мобильная площадка позволила не только задать вопрос эксперту, но и найти единомышленников из своего города, обсудить сложности и победы в сфере социального проектирования.

Как отмечают организаторы, главная ценность трехдневного форума – новые знания, которые можно реализовать при оформлении грантовой заявки.

– Те, кто ни разу не подавал заявку, могут познакомиться с методами и правилами социального проектирования. А те, кто уже имеет большой опыт, расширяют свои границы в сфере проектного менеджмента, – прокомментировал Андрей Клименко, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ЕВРАЗа

Профессиональный подход к идее повышает качество ее воплощения:

– Конкурсы на яркие идеи – это хорошо. Но гораздо больший результат мы получаем, когда учим создавать и воплощать эти идеи. Городское пространство преображается благодаря неравнодушным людям и грамотному подходу, – отметил Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и социальных проектов Дирекции по связям с общественностью РУСАЛа.

Новые знания пригодятся участникам интенсива совсем скоро. В настоящий момент уже идет прием заявок на участие в грантовом конкурсе РУСАЛа «Помогать просто», а в начале следующего года стартуют грантовые конкурсы социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!».