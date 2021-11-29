Сегодня исполняется 80 лет подвигу Веры Волошиной и Зои Космодемьянской. Боевой путь девушек-героев похож и закончился в один день. Вот только история судьбы кемеровчанки Веры была восстановлена лишь спустя 16 лет после гибели. Сегодня в Кузбассе, на малой родине Волошиной, вспоминают её подвиг.

29 ноября 1941 года в деревне Головково Московской области немецко-нацистскими захватчиками была казнена кемеровчанка Вера Волошина.

Служила Волошина в войсковой части №9903 вместе с Зоей Космодемьянской. На задания в Подмосковье девушки ушли в один день, в составе разных боевых групп с целью уничтожить дома, где квартируются захватчики. Обе попали в плен в разных населенных пунктах и после пыток были казнены в один день. Но про Зою страна узнала в 1942 году, а Вера числилась без вести пропавшей до 1957. О её судьбе узнал журналист Георгий Фролов. Сегодня имена однополчанок неразрывно связанны, так же как судьбы страны и региона. Великая Отечественная война, была не где-то там далеко, она затронула каждую семью, независимо от места проживания.

Сегодня в Центре дополнительного образования состоялось общегородское мероприятие, посвященное памяти подвига Веры Волошиной, аналогичные уроки и линейки проходили в школах столицы Кузбасса. На них присутствовали почетные гости – ветераны, люди, знавшие героиню, и, конечно, дети. Они должны знать и помнить о таких подвигах, чтобы не допустить необходимость подобного героизма в будущем.

Автор: Сергей Ищенко