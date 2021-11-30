Посетители офиса Всероссийского общества инвалидов на улице Патриотов в Кемерове столкнулись с проблемой: после уборки снега с проезжей части дверь завалило. Насколько это серьезная проблема для человека в коляске и как часто с ней сталкиваются люди с ограниченными возможностями, узнавал Сергей Ищенко.

Алла Захарчук возглавляет региональную организацию Всероссийского общества инвалидов. Зима для людей на колясках – время непростое. В пример кемеровчанка приводит долгий путь до работы в минувший понедельник. И речь идет не о дороге от дома до офиса, а о преодолении расстояния от проезжей части до его дверей в доме №8 по улице Патриотов. Алла в 11-ом часу утра, увязнув в сугробе, простояла на морозе до полудня. Помогли случайные прохожие, коих в этой части столицы Кузбасса немного.

В итоге дорогу к дверям офиса расчистил участник ВОИ, инвалид III группы. Коммунальные службы прибыли ближе к вечеру. Всё дело в том, что они были несколько ошеломлены случившимся.

Ситуации бывают разные. Кто неудачно почистил подходы к офису ВОИ, будут разбираться. Сегодня на улицах столицы Кузбасса трудятся 140 единиц спецтехники и 221 рабочий. Но за всем уследить невозможно. Для этого у дорожников и существует контрольно-диспетчерский пункт, где осуществляется оперативное руководство имеющимися силами.

В случае возникновения снежных проблем коммунальщики просят сообщать о них по круглосуточному номеру телефона в Кемерове: 67-00-00. Обещают отправить на помощь первую освободившуюся технику.

Автор: Сергей Ищенко