Более 15 000 кузбассовцев прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса

Углубленная диспансеризация рекомендована тем, кто переболел коронавирусом в среднетяжелой и тяжелой форме. Она выявляет возможные осложнения после болезни и проводится дополнительно к профилактическому медицинскому осмотру. В настоящий момент такому обследованию подлежат 30,9 тысяч кузбассовцев. Почти половина из них уже проверила таким образом состояние своего здоровья.



«Наиболее серьезные осложнения у переболевших коронавирусом – тромбозы, легочная и сердечная недостаточность. Такие признаки могут говорить о нарушении в работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Есть и другие симптомы, проявление которых встречается в меньшей степени, однако и они способны вызывать неблагоприятные последствия у человека, перенесшего коронавирус», – рассказала Ирина Рычагова, врач-методист Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.



Углубленную диспансеризацию необходимо пройти в период от 3 до 6 месяцев после перенесенного заболевания. Она состоит из двух этапов, первый проводят для всех пациентов, объем исследований второго зависит от уже полученных результатов.



На первом этапе пациенту проводятся диагностические исследования сердца, сосудов и легких, выявление риска развития тромбозов, клинический и биохимический анализ крови. В случае выявления патологий этих органов пациент направляется на второй этап, который помогает точнее определить нарушения в деятельности организма и помочь предотвратить развивающиеся осложнения.



Так, углубленная диспансеризация рекомендована 2 758 пациентам городской клинической больницы № 29 Новокузнецка. К началу ноября ее уже прошли 1 969 человек (71,39 %).



В Кемеровской городской клинической поликлинике № 5 с начала августа возможностью пройти углубленную диспансеризацию воспользовались более 850 пациентов.



Жители Киселевска углубленную диспансеризацию проходят в Киселевской городской больнице. На текущий момент из 971 человека ее прошли 600 пациентов, что составило более 61 %.



В Крапивинской районной больнице проводят первый этап углубленной диспансеризации. При необходимости проведения второго жители округа получают направления в областные медицинские организации. В целом обследованию подлежало 184 человека, из них его завершили 142 (77 %). Все пациенты с выявленными заболеваниями взяты на диспансерный учет.



В Кузбасском клиническом кардиологическом диспансере им. академика Л.С. Барбараша на второй этап были направлены всего 6 человек из 249 пациентов, прошедших углубленную диспансеризацию в территориальной поликлинике кардиодиспансера. О возможности пройти углубленную диспансеризацию в медорганизации пациентов оповещают по телефону или при выписке после перенесенного заболевания.



В районных больницах запись на углубленную диспансеризацию организована не только в регистратуре медорганизации, но и во врачебных амбулаториях и ФАПах в территориях. О важности прохождения обследований пациентам рассказывают на приемах врачи и фельдшеры.





