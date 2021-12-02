Теперь 190 жителей отдаленного поселка могут связаться с родными и службами экстренного реагирования, а также пользоваться интернетом. Прежде для связи здесь работал только таксофон.

Базовую станцию мобильной связи в Лебяжьем построили в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства. Станция подключена по оптическим линиям, что дает устойчивую передачу данных на высокой скорости.

Поселок Лебяжий стал третьим населенным пунктом в Мариинском округе, где в 2021 году реализована федеральная программа. Всего в этом году доступ к мобильной связи 4G получили несколько тысяч жителей 25 сельских территорий региона.

Напомним, до 15 ноября 2021 года на портале Госуслуг жители региона голосовали за населенные пункты, которые необходимо обеспечить мобильной связью и беспроводным интернетом в 2022 году. Окончательный список для адресной программы будет опубликован на этом же сайте 24 декабря.

Базовые станции в выбранных поселках будут строить в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» 2.0 (УЦН 2.0). Обеспечить мобильной связью планируется более 24 тысяч населенных пунктов по всей стране до 2030 года. В качестве центра компетенций в проекте выступает оператор Tele2.