В ходе прививочной кампании против коронавирусной инфекции — это слово звучит всё чаще. Что это за процедура, зачем она нужна и какой препарат для нее предназначен, расскажет Сергей Ищенко.

Администрация столицы Кузбасса. Здесь функционирует один из трех городских специализированных пунктов вакцинации для лиц старше 60 лет. Лидия Пискунова ставит прививку не в первый раз.

В Кузбассе на 2 декабря вакцинированы 338 тыс. человек старше 60 лет. Люди старой закалки к прививкам относятся с пониманием. Надо – значит, надо. Да и группа риска даёт о себе знать. Последствия заболевания новой коронавирусной инфекцией видели своими глазами.

Прививка помогает сформировать иммунный ответ на коронавирусную инфекцию, как если бы человек ею переболел, что позволяет в случае заражения существенно снизить риск осложнений. Однако, через полгода антитела начинают пропадать, и организму необходимо напомнить об опасности. Для этого и проводят ревакцинацию. Делают её любым антиковидным препаратом, но, чтобы упростить процедуру, сократить её до одной аппликации, разработан специальный – «Спутник Лайт». Его можно вводить либо лицам, которые имеют подтвержденное перенесенное заболевание, либо лицам, которые уже были привиты.

На сегодняшний день вакцинировались более 1 млн 155 тыс. человек. Спрос на прививку в связи с введением QR-кодов растёт. Для того, чтобы справиться с потоком желающих поставить аппликацию, медики открывают новые пункты. Так, в столице региона получить препарат теперь можно не только в поликлиниках, больницах и торговых центрах, но и в районных территориальных управлениях.

Автор: Сергей Ищенко