В деревне Береговая Кемеровского района готовят к открытию новый детский сад. Его возвели по национальному проекту «Демография». Строители уже заканчивают отделочные работы. Чем уникально учреждение, знает Арина Мерлова.

Театр начинается с вешалки, а детский сад… с территории. Кстати, уже полностью благоустроенной. Рабочие «зашли» на объект летом прошлого года. Отмечают: сложно перечислить всё, что сделано. Гораздо проще будет рассказать, что ещё осталось. Завершаются отделочные работы, ведется пусконаладка оборудования и сборка мебели.

Просторные группы и спальни, пищеблок, спортивный и музыкальный залы – здесь есть всё необходимое для комфортных занятий с детьми. Новинка для деревни Береговая – бассейн. Его глубина – 90 см. Он уже полностью готов. С детьми будут заниматься инструкторы. И, возможно, именно здесь свой путь начнут будущие знаменитые спортсмены.

А ещё есть стена для скалолазания. Но не обычная, а интерактивная. Её еще не установили – ждут оборудование. В деревне Береговая всего один детский сад, и тот уже старый. Родители нынешних воспитанников сами в него когда-то ходили. Говорят: практически ничего с тех времён и не изменилось.

Детский сад рассчитан на 140 ребят, это 8 групп. Они уже полностью укомплектованы. Посещать «Солнышко» смогут даже совсем крохотные малыши, которым исполнилось только 3 месяца. Адаптировано учреждение и для маломобильных воспитанников. Уже разработана программа занятий.

Кстати, старый детский сад планируют реконструировать под начальную школу. «Солнышко» – это часть комплексной застройки в деревне Береговая. Два дома уже возвели, работают над котельной. А в следующем году начнётся ремонт среднего образовательного учреждения.

Автор: Арина Мерлова