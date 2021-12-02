Получить или продолжить образование, построить успешную карьеру, найти работу мечты, познакомиться с единомышленниками из других регионов – всё это жители Кузбасса могут сделать, приняв участие в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей». Реализовать свои таланты можно прямо сейчас: уже стартовали новые сезоны масштабных конкурсов. Участие в них как всегда бесплатное. Нужно только подать онлайн-заявку. Как? Смотрите подробности в нашем сюжете.

По всей России началась заявочная кампания на участие в проектах платформы «Россия – страна возможностей». Участвуя в них, можно поступить в престижный вуз, пройти стажировку в одной из ведущих компаний, найти наставника и даже начать собственное дело.

Прокачать лидерские и управленческие компетенции можно в треке «Развитие» конкурса «Лидеры России».

Для студентов также открыта регистрация на масштабную олимпиаду «Я – профессионал» (регистрация открыта до 7 декабря) и проект по решению кейсов «Профстажировки 2.0» (регистрация открыта до 15 января). А еще принимаются заявки на акцию для молодых специалистов «Время карьеры».

Каждый из этих конкурсов поможет зарекомендовать себя среди работодателей, получить возможность пройти стажировку или найти работу в ведущих компаниях странах;

А от педагогов принимаются заявки на профессиональный конкурс «Флагманы образования» (регистрация открыта до 15 декабря). Продолжается регистрация и на хакатоны по искусственному интеллекту.

По всей стране на базе университетов платформа «Россия – страна возможностей» открывает центры компетенций, в которых любой желающий сможет пройти комплексную оценку навыков и получить рекомендации для профессионального и личностного развития.

Участие во всех проектах платформы бесплатное. Подробнее — на сайте rsv.ru.