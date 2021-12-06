С начала 2021 года региональная служба занятости населения направила на переобучение или повышение квалификации по программе «Содействие занятости населения Кузбасса» около 3 тыс. безработных жительниц региона. Сейчас более 2,5 тыс. из них уже обучились, более половины трудоустроены: 94 % нашли работу по направлению службы занятости или самостоятельно, другие открыли свое дело или оформили самозанятость.

«Повысить квалификацию или переобучиться могут как безработные женщины, так и те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Полученные знания дают им возможность приобрести или развить уже имеющиеся навыки и компетенции, тем самым повысить свою конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда», – отмечает министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Обучение бесплатное, его средняя продолжительность составляет около 1,5 месяцев. Наибольшим спросом пользуются такие профессии как мастер маникюра, парикмахер, охранник, повар.

Успешно окончила трехмесячные курсы и сразу устроилась водителем автобуса мама пятерых детей Галина Гизатулина из Новокузнецка. Ранее она встала на учет в центр занятости населения в качестве безработной и решила переобучиться с водителя автомобиля категории «В» на категорию «D».

«Служба занятости дает отличную возможность совершенно бесплатно обучиться чему-то новому, повысить квалификацию. Мне в этом плане очень повезло. Во-первых, получить права категории «D» самостоятельно сейчас очень дорого, нужно заплатить порядка 60 тысяч рублей. Для меня, одинокой мамы пятерых детей, это сумма неподъемная. Во-вторых, мне полностью возместили расходы на прохождение медосмотра. Плюс ко всему мне выплачивали пособие во время обучения», – рассказала Галина.

Также с начала года переподготовку прошли 138 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Им были предложены в основном краткосрочные курсы по изучению компьютерных программ 1С по различным направлениям, контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг и кадровому делопроизводству. Такое обучение помогает им вернуться к работе после длительного перерыва, чувствовать себя увереннее в профессиональном плане и в дальнейшем продвинуться по карьерной лестнице.

С условиями обучения можно ознакомиться на портале министерства труда и занятости населения Кузбасса.