Инициатива снизить ставки налога по упрощенной системе налогообложения (УСН) и налога на имущество организаций для бизнеса, потерявшего часть прибыли от введения QR-кодов, обсуждалась на встрече с бизнес-сообществом в онлайн-формате. Меры поддержки коснутся 1 400 организаций и почти 2 500 кузбасских предпринимателей.



«Планируем снизить в два раза ставки налога по упрощенной системе налогообложения и налога на имущество организаций для той части бизнеса, которая пострадала от введения QR-кодов. Также мы намерены поддержать владельцев торгово-офисной недвижимости, которые снизили в текущем году арендную плату для своих арендаторов. Они смогут уменьшить размер налога на имущество организаций на сумму снижения аренды. Предприниматели, которые уже оплатили эти налоги, смогут уточнить размер обязательств за 2021 год и вернуть из бюджета часть ранее оплаченных средств», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.



Глава региона также отметил, что эти меры должны быть оперативными, а решения приняты незамедлительно, чтобы предприниматели получили поддержку уже в этом году. 15 декабря на очередной сессии парламент Кузбасса рассмотрит необходимые изменения в законодательстве.



Представители бизнеса сообщили губернатору, что такие меры позволят им сохранить коллективы и предприятия в столь нелегкий период. Также в ходе видеоконференции бизнесмены Кузбасса в связи с приближением новогодних праздников и необходимостью организации досуга жителей региона обратились к губернатору Сергею Цивилеву с предложениями пересмотреть и смягчить правила QR-контроля для некоторых категорий граждан.



Так, представители общепита попросили о продлении времени работы ресторанов и кафе на время праздников с учетом строгого соблюдения QR-контроля посетителей. Также обратились с просьбой о работе фудкортов не только навынос.



Фитнес-индустрия вышла с предложением оставить ограничения только для людей старшего поколения, а молодежи дать возможность свободно посещать спортзалы и бассейны. Инициативу сохранить проверку QR-кодов только для людей старше 60 лет поддержали и представители кинотеатров.



Губернатор дал поручение своим заместителям детально проработать предложения предпринимателей и обсудить возможность изменений на штабе по охране здоровья населения.