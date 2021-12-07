Проветривание аварийного участка и улучшение газовой атмосферы на шахте «Листвяжная» позволили горноспасателям МЧС России провести разведку ранее необследованных горных выработок для поиска погибших шахтеров.

Продолжаются поисковые работы. В смену задействованы от 4 до 6 отделений горноспасателей. Газовая обстановка в шахте стабильная. Подразделения ВГСЧ МЧС России круглосуточно откачивают воду, отбирают пробы воздуха и восстанавливают вентиляционные сооружения.

По состоянию на 12:00 7 декабря на лечении в стационарах Кузбасса находятся 2 человека (1 горноспасатель, 1 шахтер).

На амбулаторном лечении – 96 пациентов (54 шахтера, 42 спасателя).

Сняты с амбулаторного наблюдения 8 пациентов – 5 шахтеров и 3 спасателя.

Родственникам погибших и пострадавшим в шахте «Листвяжная» оказывают всестороннюю помощь. Помимо финансовой, семьи погибших и пострадавших в аварии на шахте «Листвяжная» получают психологическую поддержку. С каждой семьей работают индивидуально, обсуждаются все проблемы.

Из резервного фонда Правительства РФ выделено и поступило в бюджет Кузбасса 76 млн 800 тысяч рублей. Из этих средств выплатили по 1 млн рублей каждой семье погибшего, по 400 тысяч рублей – получившим вред здоровью тяжелой и средней тяжести, по 200 тысяч рублей – пострадавшим в состоянии легкой степени тяжести.

По решению губернатора Сергея Цивилева из областного бюджета семьям погибших также выплатили по 1 млн 250 тысяч рублей, получившим тяжелый или средний вред здоровью – по 400 тысяч рублей, легкий – по 200 тысяч рублей. Экстренные выплаты родственники погибших и пострадавшие получили уже в первые сутки после аварии.

С 30 ноября Сергей Цивилев ежедневно проводит индивидуальные встречи с каждой семьей погибших шахтеров и пострадавшими. На встречах детально обсуждается каждая проблема семьи, решаются вопросы улучшения жилищных условий, предоставления жилья детям погибших, их обучения, трудоустройства, вопросы дополнительной материальной помощи, лечения, оздоровления и реабилитации членов семей погибших и пострадавших работников. За каждой семьей закреплен социальный работник.

Кроме того, для оказания помощи семьям погибших и пострадавшим был организован сбор средств организацией «Российский Красный Крест». Всего собрано 95 млн 704 тысячи 378 рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.