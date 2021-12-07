Правительство России одобрило поправки в закон о территориях опережающего социально-экономического развития, которые снимают ограничения на получение льгот для резидентов ТОСЭР в моногородах. Законопроект подготовлен Минэкономразвития РФ по поручению президента России Владимира Путина.

«По действующему закону инвестор перестает иметь право на налоговые льготы и льготы по отчислению во внебюджетный фонд, если число трудоустроенных на предприятии превышает 20% от всех занятых моногорода. Принятые решения снимают такие ограничения, что положительно скажется на привлечении инвесторов в монозависимые территории и ТОСЭР: новые масштабные инвестпроекты помогут решить проблему занятости и дадут новый импульс развитию этих городов», — комментирует заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко.

В Кузбассе насчитывается более 20 моногородов. В регионе действуют четыре территории опережающего социально-экономического развития: Юрга, Анжеро-Судженск, Прокопьевск и Новокузнецк.

Напомним, Правительство РФ и Министерство экономического развития России подготовили законопроект, предусматривающий продление налоговых льгот в части уплаты пониженной ставки страховых взносов, а также проект постановления Правительства РФ о продлении срока действия ТОСЭР до 2030 года.