Накопленный опыт, а также разработка собственных идей позволили городу принять участие в российском пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода. Она делает помощь гарантированной и доступной на дому, в стационарах и полустационарах для тех, кто имеет нарушения здоровья. Подробности – в сюжете.

Сеанс психологической разгрузки. Здесь всё продумано: сенсорный уголок, аромадиффузор, экран, где транслируются подобранные специалистами видео. Чтобы сразу через несколько органов чувств укрепить когнитивные способности человека. В этом помещении желающие также занимаются правополушарным рисованием.

Гомоны счастья, эндорфины, также вырабатываются и во время занятий физкультурой. В обновлённом спортивном зале прорабатывают комплекс упражнений, направленный на укрепление ослабленного организма.

Как перевернуть больного человека, как помыть ему голову и вообще помочь ему научиться жить с непростым диагнозом. В этих вопросах помогает школа ухода. Она организована в отделении дневного пребывания.

Как помочь словом и делом? Кроме социальных работников здесь проходят обучение и родственники тех, кто нуждается в уходе. Проект поддержан министерством социальной защиты Кузбасса. Более подробно о центре смотрите в программе «Другие возможности» в эту субботу в 9:30.

Автор: Кристина Орехова