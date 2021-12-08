Распоряжение о выделении средств из резервного фонда подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Всего на покрытие расходов на бесплатную медицинскую помощь жителям регионы дополнительно получат 89 млрд рублей. Из них Кузбассу выделено 1 млрд 877 млн рублей.

Напомним, 27 октября на борьбу с коронавирусом регион получил дополнительно более 1,1 млрд рублей.

Дополнительное финансирование повысит запас прочности систем здравоохранения в регионах во время борьбы с коронавирусом и даст возможность не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь.