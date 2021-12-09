Всего в рамках нацпроекта «Экология» для города будет закуплено 38 новых троллейбусов и 37 новых трамваев.

«Главные достоинства нового общественного транспорта для Новокузнецка заключаются в том, что это современный, удобный для пассажиров и экологичный электротранспорт. В 2021 году приобретено 19 новых троллейбусов «Горожанин» производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода и 20 односекционных трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода. Сегодня принимаем первую партию – два трамвая и три троллейбуса, в течение декабря новая техника будет поступать в город практически ежедневно», – рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Низкопольные троллейбусы производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода «Горожанин» отвечают всем современным требованиям комфорта. Это электробусы с динамической зарядкой с увеличенным автономным ходом: вне зависимости от погодных условий они могут пройти уже не 40 км, а до 60 км. Удобен транспорт и для водителя: машины имеют переднюю независимую подвеску, что позволит легче преодолевать любые неровности.

Техника оборудована кондиционерами и мощными отопительными системами, медиакомплексами, доступна для маломобильных граждан. Также в новых трамваях и троллейбусах установлены датчики подсчета пассажиропотока. Уже к середине января новые трамваи и троллейбусы начнут работать на городских маршрутах.

Всего в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» с 2021 по 2024 годы на ремонт инфраструктуры городского электротранспорта и на обновление парка трамваев и троллейбусов Новокузнецка будет направлено 3,3 млрд рублей. Это позволит обновить 75 % троллейбусного парка в городе, около 40 % трамвайного парка, создать дополнительно около километра новых трамвайных путей, до 13 км контактной сети.

Напомним, в Новокузнецке в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» реализуется комплексный план по снижению выбросов в воздух загрязняющих веществ. В него входят 19 мероприятий по трем направлениям: транспорт, теплоэнергетика и промышленные предприятия. В результате к 2024 году совокупный объем выбросов в воздух Новокузнецка должен снизиться на 77 тысяч тонн, а это минус 21,5 % от уровня 2017 года.