Кузбасс получил Национальную спортивную премию

Церемония награждения прошла в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Премия учреждается в 12 раз и является одной из самых главных наград в области спорта в России. Всего были названы 18 лауреатов премии в 11 номинациях. Кузбасс признан лучшим в номинации «Регион России: за вклад в развитие спорта: лучший субъект Российской Федерации» и отмечен премией в 1 миллион рублей. Средства будут направлены на развитие сферы физической культуры и спорта региона.



«Кузбасс действительно становится регионом спорта. Только за последний год мы провели чемпионаты России по боксу среди мужчин, тайскому боксу, смешанному боевому единоборству (ММА), волейболу на снегу, чемпионат и первенство мира по парашютному спорту и другие. Совершенствуется и спортивная инфраструктура. За последние два года построены ФОК “Металлург” в Белове, Ледовый дворец “Кузбасс” и спорткомплекс с ледовой ареной “Сосновый” в Кемерове, ФОК “Звездный” в Междуреченске, ФОК “Новоильинский” и спорткомплекс “Кузнецкий лед” в Новокузнецке, ФОК в Краснобродском и другие», – рассказал губернатор Сергей Цивилев.



Кроме того, бронзовым призером в номинации «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» стал Центр тестирования ГТО Кемеровского муниципального округа.



Экспертный совет Национальной премии также высоко оценил работу передвижного комплекса «Мобильный центр тестирования ГТО Кузбасса» на таких мероприятиях, как фестиваль «НЕБОФЕСТ» в рамках проведения чемпионата и первенства мира по парашютному спорту «Мондиаль-2020»; фестивали спорта «1 год до чемпионата мира по волейболу FIVB-2022»; «Активное детство с ГТО» в рамках проведения «I Всероссийского форума «Вектор детства», фестиваль ГТО «Ледовый дворец Кузбасс – ни дня без спорта!», проводимый в рамках всероссийского проекта «Спортивное наследие – здоровая страна!», фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди студентов вузов и другие.



