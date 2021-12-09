Сергей Цивилев: в поселке Яя открылась детская библиотека нового поколения

Современное пространство для интеллектуального и социального развития юных читателей создано по нацпроекту «Культура». Под контролем главы региона в Кузбассе идет системное обновление и строительство культурных объектов, в том числе в удаленных населенных пунктах.

«Яйская модельная библиотека стала пятой открывшейся в этом году в Кузбассе. А всего в рамках нацпроекта “Культура” с 2019 года в регионе создано уже 14 таких инновационных центров для детей. Библиотеки нового поколения – не просто книгохранилища. Это современные места притяжения для ребят, где они могут с пользой проводить досуг, получать знания и навыки. Также здесь будут проходить культурные события», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Здание библиотеки отремонтировали: заменили отопление, электропроводку, двери, полы. После реконструкции для детей младшего школьного возраста открылся книжный зал «Бельчата» с невысокими мобильными стеллажами, зоной для настольных игр, выставок, местами для работы за компьютером и отдыха. У подростков – отдельный зал «Юниоры», где можно пользоваться современной оргтехникой и общаться в комфортных условиях.

Также в библиотеке оборудована событийная площадка с экраном и проектором, звуковым оборудованием, трибуной для публичных выступлений. В 2022 году здесь пройдут мероприятия для детей и родителей: творческий конкурс «Минута славы в библиотеке», чемпионат по чтению вслух «Кузбасские звездочки», Олимпийские игры по чтению «Читай и побеждай», окружной конкурс «Читатель года» и многое другое.

Всего на модернизацию учреждения выделено более 5 млн рублей из федерального бюджета и еще 1,3 млн рублей – из регионального.

В рамках проекта «Мой робот» в библиотеке начнутся занятия технокласса «Школы программирования» для читателей 7–11 лет. Также создана творческая студия «Радуга талантов», где дети научатся разным техникам рукоделия, изготовлению сувениров и подарков.

Фонд библиотеки пополнился детской художественной литературой, изданиями по организации досуга, развитию творческих способностей детей, развивающими и обучающими изданиями для родителей, книгами 4D, настольными играми. Всего было закуплено 5090 экземпляров.

Обновленное пространство сделали максимально доступным для пользователей с ограниченными возможностями здоровья. Переоборудована санитарная комната, приобретена беспроводная клавиатура с крупными кнопками, портативный видеоувеличитель с LCD-экраном, компьютер-моноблок, комплекты беспроводных кнопок с ресивером и тактильные пиктограммы для адаптации в учреждении.