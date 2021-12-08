Мы решили узнать, что объединяет тех, кто взял в руки кисть 80 и 20 лет назад. Искусство вечно – в этом убедилась Анастасия Подоляко.

В мастерскую Виктор Пономарёв на протяжении 30 лет приходит каждый день, как на работу. Правда выходных и праздников у него нет. Разумеется, и День художника отмечает у холста, прорабатывая детали очередного портрета.

Первый рисунок тогда ещё 3-летний Виктор сделал на обороте фронтовой открытки, которую получил от отца. А в школьные годы, которые пришлись на послевоенное время, вместо холста использовал картофельные мешки. Грунтовал их крахмальным клейстером. За десятки творческих лет из-под кисти художника вышли сотни картин. Каждая – зеркало эмоций.

И абсолютный контраст: автопортрет Елизаветы Рихтер, кемеровской художницы, чьи картины входят в частные коллекции ценителей искусства по всему миру. На полотне она с нимбом, который сама рисует кистью. И как отметила девушка, религиозного подтекста здесь нет. Только метафора того, что она сама – творец своего мира.

Елизавета – одна из первых художниц в мире, кто открыл выставку в баре. Тёмными картинами с серебристыми акцентами она хотела показать: искусство свободно и давно вышла за рамки музейных залов.

И в завершение хотелось бы обратить внимание на картину, которая открывает выставку. Строгая классика, которая в современной интерпретации играет другими красками. И это вовсе не насмешка над шедевром. Это призыв посмотреть на искусство по-новому.

Автор: Анастасия Подоляко