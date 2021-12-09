В Кузбассе проходят торжественные мероприятия в честь Дня Героев Отечества

В образовательных учреждениях региона прошли уроки мужества. Ребятам рассказали о кузбассовцах, которые проявили героизм, защищая Родину в бою, на трудовом фронте и в освоении космоса. К памятникам героям-воинам и шахтерам во всех муниципалитетах Кузбасса возложили цветы.



«Помнить славные подвиги наших предков, знать историю государства – наш святой долг. Этому мы учим детей, чтобы они гордились своей страной и брали пример со своих земляков. Поэтому мы приняли решение установить в Кемерове памятник кузбассовцу Николаю Масалову, таким образом увековечив его подвиг по спасению немецкой девочки. Вдоль аллеи, которая будет вести к монументу, установят плиты с именами сибиряков – воинов, которые сражались за Отечество», – заявил губернатор Сергей Цивилев.



Так, в Гурьевском округе вспоминают имена 10 Героев Советского Союза. Среди них – единственный в стране телеут, удостоенный этого высокого звания, – Алексей Семенович Четонов. Он родом из деревни Шанда, запомнился односельчанам богатырской силой и мастерством в национальных телеутских состязаниях, особенно в борьбе куреш. Прошел почти всю Великую Отечественную войну. Участвовал в освобождении от фашистов не только своей Родины, но и Польши. 10 июня 1944 года за смелость и храбрость, проявленные в бою, был награжден орденом Красной Звезды. Звание Героя Советского Союза старшему сержанту Четонову было присвоено посмертно за подвиг, совершенный 30 января 1945 года при форсировании реки Одер.



Прокопьевск – родина 19 Героев Советского Союза, удостоенных высшей степени отличия в годы Великой Отечественной войны. Семь жителей города являются полными кавалерами ордена Славы.



На прокопьевской земле вырос дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт первого «Гагаринского» набора Борис Валентинович Волынов. Окончив среднюю школу № 1 (которая теперь носит его имя), он был зачислен в военную авиационную школу, затем – в Сталинградское военное авиационное училище летчиков. В отряд космонавтов он зачислен в 1960 году. 15 января 1969 года Борис Волынов совершил космический полет, во время которого была осуществлена первая в мире стыковка двух пилотируемых кораблей. 6 июля 1976 года космонавт Волынов во второй раз покорил космос.



Первым и пока единственным Героем России из Прокопьевска стал начальник Центра специального назначения ФСБ России, генерал-полковник Александр Евгеньевич Тихонов. Под руководством и при непосредственном участии генерал-полковника Тихонова проведены сотни боевых операций, освобождались заложники, захваченные террористами в театральном комплексе на Дубровке в октябре 2002 года и в средней школе № 1 Беслана в 2004 году.



С 2015 года в Кузбассе реализуется проект «Вершины воинской славы». Горы Кузнецкого Алатау и Караканского хребта получают имена кузбассовцев – Героев Советского Союза и Героев России. 15 вершинам уже присвоены имена героев. 20 мая 2021 года безымянная гора в Междуреченском округе названа в честь Петра Филипповича Торгунакова.



В Новокузнецком округе памятные мероприятия прошли в селе Сосновка, где проживали два Героя Советского Союза – Владимир Георгиевич Юдин и Василий Петрович Зорькин, три Героя Социалистического труда – Алексей Степанович Ермакович, Мария Егоровна Галанова, Егор Григорьевич Куртуков. Юнармейцы возложили к мемориалу Героям-землякам цветы.



В Кемерове во всех городских библиотеках прошли патриотические квесты «Есть мужество, доступное немногим». Школьников познакомили с историей праздника и с выдающимися полководцами России. В Киселевске библиотекари рассказали школьникам о подвигах кузбассовца, дважды Героя Советского Союза Афанасия Шилина и партизанки, разведчицы Веры Волошиной, в 1994 году посмертно удостоенной звания Героя Российской Федерации.











