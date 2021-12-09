В областном центре подвели итоги конкурса на лучший проект в социальной сфере. Заявку на участие подали более 40 предпринимателей, работающих в разных сферах. Объединяет всех стремление сделать жизнь других лучше. С финалистами встретились наши коллеги.

Организовал региональный этап конкурса Центр инноваций социальной сферы Кузбасса при поддержке Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса и Центра «Мой бизнес. Кузбасс». Один из победителей – Ольга Курнакова, руководитель кемеровского филиала академии Игоря Крутого, где музыканты получают возможность стать ближе к большой сцене.

В числе финалистов – предприниматели, которые работают в сферах дополнительно образования, спорта, здравоохранения. Направления разные. Главное – социальный эффект.

Для финалистов победа – это не только признание, а ещё и возможность развивать бизнес: каждый финалист получил пакеты услуг на информационное и рекламное сопровождение и возможность представить Кузбасс на финале конкурса в Москве.

Автор: Анастасия Подоляко