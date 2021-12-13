Путешествиями по России будут поощрены практически 50 тысяч человек. Это активные участники, финалисты и победители проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и общества «Знание». Как стать участником программы, расскажем далее.

Граждане всей России участвуют в проекте «Больше, чем путешествие». Проект нацелен на активную молодёжь, которая участвует в жизни общества и нашего государства.

Программа «Больше, чем путешествие» доступна для участников платформ «Россия – страна возможностей» и «Другое дело», конкурсов «Твой Ход» и «Большая перемена» российского общества «Знание».

Организаторами проекта «Больше, чем путешествие» выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) совместно с Министерством науки и высшего образования РФ, АНО «Россия – страна возможностей» и российским обществом «Знание».

Подробности проведения программ и условия участия – на сайте проекта.