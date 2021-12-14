Губернатор Сергей Цивилев провел личный прием жителей

Кузбассовцев волновали вопросы здравоохранения, культуры, доступная среда, газификация и обеспечение жильем. Также на встрече присутствовали руководители профильных министерств и ведомств региона.

Жительница пгт Промышленная Татьяна Мотрий практически всю жизнь посвятила медицине, ее общий стаж работы – 35 лет. Сейчас она на заслуженном отдыхе, но принимает активное участие в жизни округа. Татьяна Петровна обратилась к губернатору с просьбой от имени всех жителей – помочь в приобретении нового современного ультразвукового аппарата для районной больницы. Имеющаяся аппаратура устарела, многие параметры не читаются, из-за этого в округе страдает диагностика. Губернатор поручил и.о. министра здравоохранения Кузбасса Елене Зелениной до конца 2021 года установить в Промышленновской районной больнице ультразвуковой аппарат экспертного класса с набором датчиков.

«Приятно получать такие обращения, авторы которых беспокоятся о людях. Хочется помогать тем, кто сам стремится что-то делать для родного округа, для всего Кузбасса. Вам приобретут современный аппарат, который при необходимости позволит отправлять снимки для консультации в любую больницу России», – сказал Сергей Цивилев.

Александр Якимовский сейчас на пенсии, живет в Анжеро-Судженске. 18 лет трудился подземным рабочим в районах Крайнего Севера – в Беринговской шахте. С 2000 года стоит в очереди на предоставление жилья. В первом полугодии 2022 года Александру Ивановичу предоставят государственный жилищный сертификат по категории «Граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

Юрист Сергей Штырле из поселка Новостройка Кемеровского муниципального округа обратился к губернатору по поводу газификации поселка. Глава региона поручил министру промышленности и торговли Кузбасса совместно с администрацией Кемеровского муниципального округа до 1 октября 2022 года решить вопрос строительства межпоселкового газопровода к поселку Новостройка в рамках реализации региональной программы по газификации.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе и инклюзивному образованию Профессионального колледжа Новокузнецка Анжелика Барышева от педагогического сообщества и общества инвалидов Кузбасса попросила о содействии в капремонте действующего здания техникума в Кемерове под учреждение профессионального образования со 100 % доступной средой, в котором смогут учиться 500 студентов-инвалидов.

«Профильным министерствам поручаю рассмотреть различные варианты решений, определить организацию, подходящую под капитальную реконструкцию для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья, разработать проект, составить смету и определить сроки реализации», – сказал Сергей Цивилев.

Татьяна Никитина – многодетная мама, в семье воспитываются 8 детей. Младшая, 11-летняя Дарья, – стипендиат губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса», учится в детской музыкальной школе № 18 Юрги по классу фортепиано. В начале декабря 2021 года стала лауреатом I степени в номинации «Сольное исполнение» и лауреатом III степени в номинации «Фортепианный дуэт» VIII Международного конкурса фортепианного мастерства имени Игоря Урьяша. Сергей Цивилев распорядился предусмотреть участие Дарьи во всероссийских и международных профессиональных конкурсах юных музыкантов за счет средств государственной программы «Культура Кузбасса».