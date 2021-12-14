По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, в прошлом году льготной ипотекой воспользовалось 730 семей, за 11 месяцев 2021 года – уже 804 семьи. На оформление льготной ипотеки больше всего заявок поступило из Кемеровского, Беловского, Топкинского муниципальных округов, Таштагольского района, а также из городов Полысаево и Калтана. Общий объем кредитования составил более 1,4 млрд рублей.



«Наряду с большим количеством проектов по улучшению жизни на селе, таких как строительство и ремонт школ и детских садов, домов культуры, детских площадок и спортивных объектов, льготное жилищное кредитование способствует привлечению кузбассовцев в село. А ряд программ поддержки для фермеров, учителей и врачей помогают и в трудоустройстве», – комментирует заместитель председателя правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу Денис Ильин.



По условиям программы и сельские, и городские жители Кузбасса могут взять ипотеку до 3 млн рублей под очень низкий процент (до 3 % годовых) сроком до 25 лет с первоначальным взносом не менее 10 %. Средства направляются на строительство или приобретение жилья в сельской местности. Это может быть квартира в многоквартирном доме, в том числе на вторичном рынке, а может и дом с участком. Приобрести дом, квартиру или земельный участок можно практически во всех сельских поселках и агломерациях Кузбасса. Всего их более 1000, список опубликован на официальном сайте Минсельхоза Кузбасса.