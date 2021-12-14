На замену нерентабельным котельным пришли современные с большим коэффициентом полезного действия. Система автоматики в новых котельных позволяет поддерживать температуру теплоносителя в зависимости от температуры воздуха на улице. В результате это позволит сэкономить электроэнергию, а также снизить потребление твердого топлива.

«В Кузбассе идет планомерная замена маломощных угольных кочегарок на современные газовые котельные. Объекты теплоснабжения, работающие на газе, – наиболее оптимальный с точки зрения экономической выгоды и надежности вариант. Важно и то, что они оказывают минимальное воздействие на экологию», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Кроме того, реконструированы 10 котельных, две из которых расположены в Ленинске-Кузнецком, две в Прокопьевске, а также по одной – в Березовском, Новокузнецке, Полысаеве, Тайге, Ленинск-Кузнецком и Яшкинском муниципальных округах. В 2021 году в Кузбассе заменены и отремонтированы 98,2 км тепловых и 108,5 км водопроводных сетей.

Напомним, в рамках госпрограммы «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» в 2021 году на строительство и реконструкцию котельных и сетей теплоснабжения направлено свыше 786 млн рублей, в том числе из областного бюджета – более 406,6 млн рублей и 48,5 млн рублей – средства местных бюджетов.

Всего на подготовку объектов ЖКХ в 2021 году направили 9,4 млрд рублей из консолидированного бюджета всех уровней, в том числе средства федерального бюджета – 879 млн рублей, областного бюджета – 125 млн рублей, местного бюджета – 169 млн рублей, предприятий ЖКХ – более 3,8 млрд рублей, на приобретение угля – 4,5 млрд рублей.

В этом отопительном сезоне коммунальные службы Кузбасса подают тепло в 22 553 жилых дома, подключенных к центральному отоплению, и 1979 соцобъектов. Во время отопительного сезона в Кузбассе в этом году работают 944 котельные.