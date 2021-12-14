Традиционная акция «Рождество для всех и каждого» стартовала в Кузбассе

В гипермаркетах региона установлены 70 елок, украшенных открытками с детскими пожеланиями. Кузбассовцы могут выбрать любую из них и исполнить новогоднюю мечту автора.

«Акция “Рождество для всех и каждого” проводится в Кузбассе уже 12-ый год. За это время неравнодушные кузбассовцы смогли исполнить мечты более 50 тыс. детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году участники акции купили подарки на общую сумму 2,5 млн рублей. В этом году мы ожидаем, что акция поможет поверить в новогоднее чудо как минимум 3 тыс. детей», – рассказала министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева.

В Калтане 52 ребенка из многодетных приемных и опекаемых семей смастерили открытки с заветными желаниями. Волонтеры разместили красочные послания на елках в трех торговых точках округа. Калтанцы исполнили уже большую часть пожеланий малышей.

В Полысаеве праздничное настроение возле елок с детскими открытками горожанам создают Дед Мороз и Снегурочка. Они делятся секретами «новогоднего волшебства», рассказывают о празднике, предлагают взрослым вспомнить свой самый необычный и любимый подарок на Новый год. После общения со сказочными персонажами многие горожане сами решаются стать волшебниками, берут с елки открытку с детскими мечтами и исполняют их.

В Новокузнецке посетители 13 торговых центров могут стать «персональным Дедом Морозом» для 657 детей, именно столько пожеланий размещено на елках акции «Рождество для всех и каждого». В корзинах для подарков появились первые игрушки.

Акция «Рождество для всех и каждого» продлится до 6 января 2022 года. После сбора подарков волонтеры упакуют их и доставят на дом адресатам. Для участия в акции привлечено 300 волонтеров.