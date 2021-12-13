Тарелки чистые, потому что пустые! Это значит – кормят хорошо. В Кемерове проходит конкурс по формированию культуры правильного питания. В нем принимают участие детские сады. Что такое здоровая еда и как родители помогают наладить этот процесс, узнавала Арина Мерлова.

У каждого приёма пищи – своё название. Например, сегодняшний обед – «Гнездо глухаря». В рационе – свекольная икра, рассольник, тефтели и картофельное пюре. Малыши знают, эта еда – полезная. Детский сад № 242 – трижды победитель городского конкурса «Общество чистых тарелок». В этот раз участвует в номинации «Разговор о правильном питании».

Дегустация – это не только возможность для родителей узнать, чем питаются их дети, но и отличный способ пополнить собственную книгу рецептов.

Всего же в заочном конкурсе 3 номинации. Учреждения уже подготовили и отправили видеоролики. Их отсматривает жюри. В каком детском саду самые чистые тарелки, станет известно на этой неделе.

Автор: Арина Мерлова