Со вторым местом со всероссийских соревнований по кибатлетике вернулась героиня нашей программы «Другие возможности» Валентина Катаева. Весной она стала чемпионкой Сибири в этом виде спорта, а после первенства страны имеет шансы поехать на мировые состязания.

В эфире программы «Другие возможности» мы уже рассказывали историю этой хрупкой, но очень целеустремлённой женщины. После прививки в детстве у Валентины начала развиваться миопатия – это постепенное ослабление всех мышц организма. В школе она ещё могла танцевать. Сегодня преодолеть бордюр в 10 см, как говорит сама героиня, – как для обычного человека взойти на Эверест. Около 8 лет совершенствуется в освоении возможностей движения на коляске.

Немаловажную роль в соревнованиях по кибатлетике играют технические средства. Суть состязаний – пройти полосу препятствий и выполнить предложенные задания. Валентина показала второй результат. Отставание от 1 места – 3 секунды. У победившего – коляска последнего поколения.

Несмотря на второе место, организаторы предложили Валентине поехать и на мировое первенство. Порекомендовали к этому времени поискать возможности обновления технического средства. Это поможет лучше подготовиться. Так как на коляске, что у неё сейчас, отрабатывать мастерство возможно только летом. Наша героиня верит, что ей удастся найти заинтересованных в рекламе производителей или неравнодушных людей, которые помогут ей в достижении новых целей.

Автор: Кристина Орехова