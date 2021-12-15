В новокузнецком техникуме по нацпроекту «Образование» открылись современные мастерские

4 учебных кабинета открылись по направлениям «Контрольно-измерительные приборы и автоматика», «Промышленная робототехника», «Сварочные технологии» и «Электромонтаж». Мастерские оснащены современным оборудованием на общую сумму 75 млн рублей.



«Новокузнецкий транспортно-технологический техникум стал седьмым учебным заведением региона, где в этом году начали работу инновационные лаборатории для студентов. Важно, что ребята, которые обучаются разным профессиям, получают возможность отрабатывать практические навыки на современном оборудовании и приходить на предприятия региона уже с хорошим багажом навыков и компетенций», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.



В мастерской «Контрольно-измерительные приборы и автоматика» студенты учатся выполнять монтаж и наладку приборов, электрических схем и систем автоматики, проводить техобслуживание и другие операции. Для этого лаборатория оснащена рабочими местами, виртуальными стендами-тренажерами, программно-учебными модулями и расходными материалами.



На занятиях в кабинете промышленной робототехники ребята будут осваивать узловую сборку, пусконаладку и техническое обслуживание манипуляторов и промышленных роботов. В мастерской имеется все необходимое для выполнения роботизированной сварки, фрезерной обработки, точечной контактной сварки и других работ.



Постигать тонкости сварочных технологий студенты будут с помощью гидравлического пресса на 50 тонн, гидравлического опрессовщика, пневматического пистолета с гибким шлангом, поршневого компрессора и другого оборудования. Современные инструменты позволят им отрабатывать разные виды сварки: ручную дуговую, частично механизированную и газовую.



Будущие специалисты электромонтажных работ в мастерских смогут учиться монтировать осветительные электропроводки и оборудование, кабельные сети, распределительные устройства и вторичные цепи. Также аудитория позволяет отрабатывать эксплуатацию, поиск и ремонт неисправностей.



Напомним, в 2021 году по 4 мастерские открылось в Кемеровском коммунально-строительном техникуме им. В.И. Заузелкова, Кузбасском педагогическом колледже, Ленинск-Кузнецком политехническом техникуме, Кузнецком техникуме сервиса и дизайна им. В.А. Волкова, Кузбасском многопрофильном техникуме, Кузнецком индустриальном техникуме и Новокузнецком транспортно-технологическом техникуме.



Таким образом, с 2019 года в рамках нацпроекта «Образование» в кузбасских учреждениях СПО появилось 72 мастерские, в которых созданы все условия для подготовки специалистов самого высокого уровня.