В преддверии новогодних и рождественских выходных в пятницу, 24 декабря, в регионе будут организованы ярмарки, где можно приобрести продукцию местных производителей.

Ярмарки будут проходить в Анжеро-Судженске, Белове, Кемерове, Киселевске, Междуреченске, Новокузнецке и Прокопьевске с 9 до 16 часов. Уточнить место проведения можно в администрациях муниципалитетов.

Торговлю организуют на открытом воздухе с соблюдением всех противоэпидемических требований. Одновременно на территории проведения ярмарок должно находиться не более 1000 человек.

От посещения ярмарок рекомендовано воздержаться людям, не завершившим курс вакцинации против СOVID-19, и тем, кто не имеет сведений о перенесенном заболевании.