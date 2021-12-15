В Кузбассе завершил работу «Поезд здоровья»

Более чем за месяц передвижной комплекс принял кузбассовцев в Тайге, Топках, Ленинске-Кузнецком, Полысаеве, Киселевске, Мариинске, Березовском, Междуреченске, пгт Яшкино, пгт Красный Брод и поселке Артышта.

«Выездные бригады помогли тысячам людей пройти качественную медицинскую диагностику рядом с домом, прежде всего это важно для жителей сельских территорий. Своевременные и точные обследования значительно повышают эффективность лечения», – сказал Сергей Цивилев.

За время его работы маммографию прошли 1 086 жителей, флюорографию – 1 897, свой ВИЧ-статус определили 2 188 человек, прививки против коронавируса и гриппа сделали 1 497 пациентов. 2 322 человека получили навыки оказания доврачебной помощи. Специалисты кардиобригады проконсультировали и обследовали 93 пациента.

Пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний принимали специалисты кардиологических бригад Кузбасского кардиоцентра. Консультации проводили врачи-кардиологи, врачи функциональной диагностики, врачи ультразвуковой диагностики, ангионевролог. Прием велся по заранее выданным направлениям местных поликлиник. Обратившиеся люди получили рекомендации по дальнейшему лечению.

Работали кардиологические бригады в территориях, где с 1 декабря 2021 года открылись центры высокого сердечно-сосудистого риска. Напомним, центры открыты в рамках стратегии управления кардиологическими рисками. В Кузбассе их создано 13. Все они оснащены новым медицинским оборудованием. За счет федерального бюджета приобретены 14 велоэргометров, 5 аппаратов УЗИ и 135 аппаратов холтеровского мониторирования ЭКГ. Для обучения врачей-кардиологов на местах специалисты кардиологических бригад проводили мастер-классы.

Всего с 9 ноября по 7 декабря состоялось 9 выездов кардиобригад, принято порядка 200 человек. Из них 20 % были направлены на коронаровентрикулографию, чуть больше 4 % с критическим стенозом сонных артерий направлены к сосудистому хирургу.