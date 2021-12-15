Готовится к введению в эксплуатацию образовательная часть культурного кластера в Кемерове. 14 декабря оформлено разрешение на ввод здания общеобразовательной школы. Объект проверил глава региона.

«Мы практически завершили строительство образовательной части культурного кластера в максимально сжатые сроки: напомню, изначально планировалось создать кластеры только в трех городах, и возведение кузбасского началось на полтора года позже, чем остальных. При этом особое внимание уделено качеству работ, ведь от этого зависит безопасность детей», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Образовательная часть кластера расположена на улице Ворошилова и состоит из пяти зданий: учебных корпусов хореографической академии на 150 учащихся с интернатом на 75 человек и учебным театром, средней специальной музыкальной школы и общеобразовательной школы с бассейном на 300 учащихся. Общая площадь комплекса зданий – 33,8 тыс. кв. метров. Все корпуса соединены теплыми переходами, на улице оборудован амфитеатр. Также предусмотрено строительство жилого дома для преподавателей филиалов.

Концертный и репетиционные залы обшиты акустическими панелями, которые позволяют отстроить звук как для отдельного музыкального инструмента, так и для целого оркестра. В репетиционных залах уложен балетный паркет, который амортизирует движения танцоров и гасит вибрации. Также в залах установлены экраны для трансляции видеозаписей с выступлениями звезд балета. Примененная при строительстве система «второго света» позволяет из коридора второго этажа через окна в стенах наблюдать за репетициями, не мешая артистам, а также дает ощущение большого пространства.

Сцена для выступлений и концертов оснащена системами звукоусиления и постановочного освещения. Большое внимание уделено безопасности: одежда сцены, а также обивка сидений в залах, отделка стен выполнены из негорючих материалов, все провода размещены в специальных металлических футлярах.

В помещениях комплекса создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья: построены пандусы, лифты с возможностью подъема коляски, специально оборудованы жилые комнаты для проживания с сопровождающим, предусмотрены тактильные индикаторы, предупредительные контуры перед входом и знаки на дверях для слабовидящих.