Только в Новоильинском районе Новокузнецка в этом году установлены 14 лифтов. Современные подъемники пришли на смену кабинам, которые отслужили более 25 лет и не соответствовали требованиям безопасности. Новые лифты белорусского производства отличаются прочностью и плавностью хода. Они оснащены кнопкой быстрого закрывания дверей.



По региональной программе модернизации лифтового хозяйства были установлены новые кабины, в машинных помещениях заменены станции управления, двигатели, редукторы, ограничители скорости, чтобы лифт плавно трогался и останавливался. Общая стоимость проведенных в Новокузнецке работ – 23,8 млн рублей, источник финансирования – Фонд капитального ремонта.



По информации регионального министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, в 2021 году в программу замены вошли 167 лифтов, 149 из них уже смонтировано. До конца года будет установлено еще 18 новых подъемников. В 2022 году в кузбасских многоэтажках планируют обновить 123 лифта.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.